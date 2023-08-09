El Canela Party 2023 vuelve a finales de agosto

Canela Party repite formato y fórmula este año. Del 23 al 26 de agosto, el Recinto Ferial de Torremolinos abrirá sus puertas un año más a cuatro jornadas de música en directo sin pausa, con una jornada inaugural además totalmente gratuita. Un total de 41 artistas nacionales e internacionales se sucederán sobre los dos escenarios, Fistro y Jarl, dispuestos a convertir un año más la cita en Andalucía en toda una fiesta.

Durante los días de celebración del Canela Party 2023 pasarán por su escenario bandas y artistas como Alien Tango, Pinpilinpussies, Rocío Márquez y Bronquio, La Trinidad, Shame, The Notwist, Pony Bravo, Sorry, Los Yolos, Mausoleo, Snail Mail, King Gizzard & The Lizard Wizard, Brava, Mujeres, Sofía Kourtesis o Triángulo del Amor Bizarro, entre otros.