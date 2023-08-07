Sonorama Ribera 2023 en Radio 3

Como cada mes de agosto, Aranda de Duero vuelve a convertirse en la capital musical del calendario de festivales con una nueva edición de Sonorama Ribera.

Una cita que se ha convertido ya en ineludible, especialmente dentro de la escena nacional, que (aparte de la imponente presencia de los estadounidenses Wilco) copa casi al completo el cartel de una edición en la que grandes nombres como Amaral, Jorge Drexler, Vetusta Morla, Lori Meyers o Viva Suecia conviven con decenas y decenas de propuestas emergentes que tomarán el recinto de Sonorama y las calles y plazas de Aranda durante 5 días.

Y como siempre, Radio 3 estará allí para llevarte en directo los mejores conciertos de en las retransmisiones que realizaremos, del viernes 11 al domingo 13, a las 14.00h del mediodía desde la ya mítica Plaza del Trigo y, del jueves 10 al sábado 12, a partir de las 21.00h, desde el recinto propiamente dicho del festival.

Con los comentarios de Gustavo Iglesias, Lola Lara, Nacho Álvaro y Alex Gara.