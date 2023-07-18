El mejor festival de country de España en Radio 3

El lema de la octava edición de Huercasa Country Festival ha sido “On the road again”, la canción de Willie Nelson que celebra la música en directo hecha por amigos y para amigos. Más de 12.000 personas, según la organización del evento, disfrutaron de 8 conciertos en las sesiones vespertinas de viernes 14 y sábado 15 de julio. Estos bolos tuvieron un poco de todo, el honky tonk de Jesse Daniel, el indie folk de The Sadies o Eilen Jewell, el rockabilly furioso de La Perra Blanco, la crudeza salvaje de Tennessee Jet y el blues campero del veterano Robert Finley, la auténtica revelación del festival de este año.

Huercasa ’23 ha sido la edición de la vuelta a la normalidad de un festival que reivindica un modo de vida diferente, más pausado de lo habitual, en el que la relación con la naturaleza y la cultura hillbilly es una de las claves. Todo un mar de sombreros vaqueros en Riaza, Segovia, en un fin de semana que se viene repitiendo desde hace 8 ediciones con una segura vocación de continuidad.

Radio 3 te ofrece un amplio resumen de lo más destacado del festival para que puedas saborear el aroma del country y experimentar las sensaciones que solo este espectáculo de música en vivo puede ofrecerte. Dos horas de country & western (y aledaños) este jueves 20 de julio de 21 a 23 horas, dos horas para revivir la octava edición del Huercasa Country Festival.