Fernando Vacas estrena el podcast 'Despegando'

Radio 3 Extra, la plataforma de contenidos audiovisuales exclusivos para la web y la app de Radio 3, estrena un nuevo podcast, Despegando. Un espacio creado por el músico y productor Fernando Vacas para quien la música es el medio en el que todos nadamos, caminamos o volamos. Un lugar donde los aviones se encuentran con los delfines y viceversa.

Flamenco, pop y rock, ciudadanía, el mundo contemporáneo, la ecología, grabaciones a traición y muchos secretos de gente conocida y otra por conocer siempre alrededor de la música.

Conversaciones, trucos y tratos en torno a todos los anillos desde los que el planeta Vacas gravita desde su estudio y todos sus rincones. Tres gatos negros, una grabadora de cinta y una fuente que no para de sonar. Despegando tiene billete de ida, pero no de vuelta.

Fernando Vacas creció en los palos elementales del flamenco, pero se decantó por los nuevos aires musicales en los que la guitarra eléctrica y el mundo alternativo se imponen como lenguaje propio. Creo el grupo Flow, banda seminal del indie español, y desde entonces ha ido hilvanando una carrera musical tan amplia como ecléctica.

Así descubre y produce a Russian Red, es el alma con sus primas de Prin´lalá y produce discos que van desde Howe Gelb & A Band of Gypsies hasta Remedios Amaya. Vacas ha trabajado con John Parish, Raimundo Amador, Lole Montoya, Rosalía, Niño de Elche, María de Medeiros y un largo etcétera que lo hace gran conocedor de la música en todos sus estilos y en todas sus amalgamas. En Radio 3 Extra compartirá su talento en un contenido muy especial.