Verano en Radio 3

Verano, calor, viajes, luz, amor, risas... Este verano Radio 3 ha preparado una programación llena de novedades y de emisiones especiales, desde los mejores festivales para disfrutar de un verano inolvidable acompañado de Radio 3 hasta los contenidos audiovisuales de Radio 3 Extra.

Por las noches podrás escuchar Q.P.U.D., un híbrido imperfecto, una aleación bastarda, una mezcla gloriosa, donde todo puede ocurrir, incluso lo que te esperas. Groovy nights te acercará una nueva generación de artistas que fusionan el jazz contemporáneo con la música electrónica, funk, hip hop o soul.

Música que escuché en alguna parte llega con cierto aire nostálgico, buceando en los recuerdos. Experimenta, nuestro contenedor para investigar nuevos contenidos, formatos y lenguajes radiofónicos.

Fin de semana con Radio 3 Los fines de semana te proponemos Estoy Playa, sobre un estado mental del que no quieres salir, Hace un Helado, con música especial y suave para estar tranquilamente, Modo Coraje, con las olas del flamenco que se fusionan con la electrónica, el rock o el trap. La Hora Espejo quiere ofrecerte una experiencia sonora que refleja el latido viajero de una vibrante noche de verano. Materia Liquida se sitúa en modo baile con la mejor música electrónica. Musica para Aeropuertos gira en torno a ese estilo tan especial creado por de Brian Eno. Para terminar el domingo, Plan de fuga propone canciones para evadirse del plan previsto.