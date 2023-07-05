El Festival Río Babel en Radio 3

El festival Río Babel acoge un cartel amplio y diverso en su quinta edición. Desde Jamiroquai, Macaco y Daniel, me estás matando hasta La M.O.D.A, Arde Bogotá o Tremenda Jauría.

El viernes, sábado y domingo pudimos disfrutar de todas las actuaciones en la Caja Mágica de Madrid y, este fin de semana, Radio 3 te las acerca con un programa especial con los comentarios de Irene Valiente.

Este domingo, 9 de julio, de 22 h. a 00 h. de la noche, celebramos el quinto aniversario del Río Babel.