Radio 3 le pone la banda sonora nocturna al Museo del Prado

Este sábado 8 de julio, Radio 3 proporciona la banda sonora al Museo del Prado de 20:30 a 23:30. La mejor pinacoteca del mundo abre las puertas de diferentes espacios expositivos que se podrán apreciar de manera secuenciada. La experiencia tiene unas características únicas a lo que hay que añadir que tres locutores de Radio 3 estarán tras la mesa de mezclas para subrayar lo singular y exclusivo del evento.

Detunedfreq AKA Javi Vivo (Generación Ya, Sobrecarga), Elena Gómez (Atmósfera) y José Manuel Sebastián (Que parezca un accidente) pincharán desde la sala de Las Musas tres sesiones especialmente pensadas para este irrepetible sábado por la noche en el que maridaremos música de alta calidad y obras maestras de Velázquez o El Bosco como ‘Las Meninas’ o ‘El jardín de las delicias’.

De 20:30 a 22.30 en el Museo del Prado. Entrada libre hasta completar aforo. ¡Ven con tiempo!