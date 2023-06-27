Sigue los mejores conciertos del VIDA 2023 en Radio 3

Del 29 de junio al 1 de julio el recinto mágico del VIDA volverá a unir naturaleza, arte y cultura. Será la novena edición de este festival que apuesta por la descentralización cultural y el entorno natural como escenario para la música en directo.

Radio 3 acude un año más a su cita con el festival de Vilanova i la Geltrú para acercarte los mejores conciertos de esta propuesta única. Será a través de una programación especial los días 29 y 30 de junio y 1 de julio desde las 22:00h. Tres jornadas en directo con los comentarios de Ángel Camona, Leyre Guerrero y Lola Lara.

Un cartel con magia El cartel que presenta desde su primera edición VIDA Festival mezcla nombres consagrados con talentos emergentes, todos con propuestas que puedan interactuar y crecer en un espacio natural, cercano y familiar. En esta próxima edición podremos encontrarnos con las propuestas de Panda Bear & Sonic Boom, La Casa Azul, Ghouljaboy, Dani, Dedh, La Costa Brava o Tim Bernardes entre otros muchos. Comparten protagonismo en un cartel por orden alfabético en el que destacan Suede, Spiritualized, The Libertines, Whitney, Lori Meyers, Xoel López o Jorge Drexler.