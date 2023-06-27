El Festival Tomavistas 2023, en Radio 3

Tomavistas 2023 se celebró los pasados 22, 23 y 24 de junio, regresando a su recinto habitual (el Parque Tierno Galván de Madrid) en un fin de semana marcado por las altas temperaturas. En lo climatológico y en lo musical.

Grupos y solistas como La Casa Azul, Metronomy, La La Love You, Carlangas, Ladytron, The Vaccines, Sidonie, Triángulo de Amor Bizarro, Cala Vento, Ginebras o La Femme (entre muchos otros) protagonizaron un festival que mantuvo las señas de identidad con las que se inauguró hace ya nueve años: una especie de “quién es quién” del actual momento de la escena nacional combinado con una selecta representación de nombres internacionales.

Radio 3 estuvo en Tomavistas y, a partir de todo lo allí visto y escuchado te ofrecerá un programa resumen de dos horas con las grabaciones de algunos de los momentos más destacados del festival, seleccionados y comentados por Gustavo Iglesias.

La cita es este domingo 2 de julio a partir de las 22.00h en Radio 3.