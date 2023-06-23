Presentamos 'Resaca de semana'

Resaca de semana es la nueva crónica cultural-satírica de Radio 3 Extra. ¿Tiene sentido este término? ¿Nos lo habremos inventado nosotros? En cualquier caso, ponte un aviso en el móvil: todos los viernes tendrás un episodio nuevo del podcast en nuestra aplicación exclusiva para contarte con mucho sentido del humor las novedades que nos trae el mundo de la música, el cine, la televisión o la literatura. Hay tanto exceso de información cultural que ya era hora de que alguien te lo cuente bien… aunque sea de una forma poco seria.

En el primer episodio, Javier Pascual analiza la nueva canción de Alizz y Amaia “Sexo en la playa” y te cuenta los lanzamientos musicales del viernes. El batacazo de la película “Flash”, un tutorial sobre cómo sacar entradas para ver a Taylor Swift e incluso lo nuevo de Leticia Sabater tendrán un hueco en “Resaca de semana”.

Todos los viernes pasa la resaca de la semana en Radio 3 Extra.