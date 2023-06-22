Especial Azkena Rock Festival 2023

La última edición que hemos vivido del Azkena Rock Festival ha destacado por la calidad y la atura de su cartel. Nombres de leyenda que entusiasmaron a un público volcado con las bandas desde el primer momento y que vivieron momentos irrepetibles con actuaciones increíbles, como la de Os Mutantes, The Pretenders o Iggy Pop.

Pero la nota extraordinaria nos la brindaba la majestuosa y heroica Lucinda Williams. Una actuación vibrante y llena de emoción que vamos a recordar, en su práctica totalidad, en un programa especial que se emitirá este sábado 24 de junio entre las 20:00h y las 22:00h.

Junto a este recuerdo imborrable también se incluirá un repaso por los diferentes escenarios del recinto de Mendizabala, incluyendo la carpa del Trashville, con su inconfundible acento "garagero". Con los comentarios de Nacho Álvaro.