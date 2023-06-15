Estrenamos 'El Trípode'
- Todos los jueves disponible en Radio 3 Extra, en exclusiva para la app y la web de Radio 3.
- Novedades en Radio 3 Extra: descubre 'La Inicial', un programa sobre primeras veces
En Radio 3 Extra presentamos El Trípode un nuevo espacio para hablar sobre el pasado, presente y futuro del cine español.
Todos los jueves nos centraremos en tres películas conectadas por un hilo invisible que abordarán diferentes épocas, estilos, temáticas y cineastas. Un programa para hablar con los protagonistas de nuestro cine sobre esas películas que hicieron historia.
La nueva ola de directoras españolas, el realismo mágico en nuestro cine o el origen del thriller político son algunos de los temas que podrás encontrar esta temporada en El Trípode.
En este primer episodio nos acercamos a conocer a los ‘enfants terribles’ del cine español. Aquellos directores con un estilo muy personal que decidieron apostar por un cine vanguardista y transgresor. Para ello nos centraremos en tres películas y tres directores, ‘Viridiana’ (1961) de Luis Buñuel; ‘Arrebato’ (1979) de Iván Zulueta; y ‘Pacifiction’ (2022) de Albert Serra. Tres obras que marcaron un antes y un después en nuestro cine. Para conocer más a fondo estas películas hablaremos con el director Albert Serra y la actriz Teresa Rabal. Presentado por Rafa Ariza y Esther Valverde.
Nuevos podcast en Radio 3 Extra
La oferta de poscast de Radio 3 Extra crece con 'La Inicial', un programa de primeras veces, una oportunidad para sumergirse en la primera obra de un artista.Todos los martes hablaremos con grandes creadores para diseccionar sus primeros trabajos. Conocer más a fondo a esas personas que un día, ante el desconocimiento de lo imposible, decidieron convertirse en cineastas, dramaturgos, poetas, músicos o escritores.
En el estreno de La Inicial, hablamos con la poeta Elvira Sastre sobre su primer poemario. Ya puedes escucharlo completo