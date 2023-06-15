Estrenamos 'El Trípode'

En Radio 3 Extra presentamos El Trípode un nuevo espacio para hablar sobre el pasado, presente y futuro del cine español.

Todos los jueves nos centraremos en tres películas conectadas por un hilo invisible que abordarán diferentes épocas, estilos, temáticas y cineastas. Un programa para hablar con los protagonistas de nuestro cine sobre esas películas que hicieron historia.

La nueva ola de directoras españolas, el realismo mágico en nuestro cine o el origen del thriller político son algunos de los temas que podrás encontrar esta temporada en El Trípode.

En este primer episodio nos acercamos a conocer a los ‘enfants terribles’ del cine español. Aquellos directores con un estilo muy personal que decidieron apostar por un cine vanguardista y transgresor. Para ello nos centraremos en tres películas y tres directores, ‘Viridiana’ (1961) de Luis Buñuel; ‘Arrebato’ (1979) de Iván Zulueta; y ‘Pacifiction’ (2022) de Albert Serra. Tres obras que marcaron un antes y un después en nuestro cine. Para conocer más a fondo estas películas hablaremos con el director Albert Serra y la actriz Teresa Rabal. Presentado por Rafa Ariza y Esther Valverde.