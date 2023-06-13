Concierto exclusivo de The Guapos para oyentes de Radio 3

The Guapos, banda integrada por Leiva, Jay De La Cueva, Adanowsky y El David Aguilar, se presenta por primera vez en Madrid en la sala El Sol presentando su álbum debut, Hey!, solo para oyentes de Radio 3.

La nueva agrupación celebra su más reciente material en la ciudad de Madrid con un show íntimo y muy especial. Será una noche de alegría, rock and roll y diversión con estos cuatro artistas que han decidido unir sus habilidades musicales para divertirse y amar la vida a través del arte y de la música. ¡La vida es mejor con The Guapos!

Martes 20 de junio: The Guapos en la Sala El Sol (Madrid).

Apertura de puertas: 21.00h

Concierto: 21.45h