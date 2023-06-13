Concierto exclusivo de The Guapos para oyentes de Radio 3
- La nueva banda de Leiva actuará el martes 20 de junio en la Sala El Sol
- Escribe un correo a participaradio3@rtve.es para conseguir dos entradas dobles
The Guapos, banda integrada por Leiva, Jay De La Cueva, Adanowsky y El David Aguilar, se presenta por primera vez en Madrid en la sala El Sol presentando su álbum debut, Hey!, solo para oyentes de Radio 3.
La nueva agrupación celebra su más reciente material en la ciudad de Madrid con un show íntimo y muy especial. Será una noche de alegría, rock and roll y diversión con estos cuatro artistas que han decidido unir sus habilidades musicales para divertirse y amar la vida a través del arte y de la música. ¡La vida es mejor con The Guapos!
Martes 20 de junio: The Guapos en la Sala El Sol (Madrid).
Apertura de puertas: 21.00h
Concierto: 21.45h
Participa y ven a ver a The Guapos
Tenemos 75 invitaciones dobles para repartir entre los oyentes de Radio 3 que envíen un correo electrónico a participaradio3@rtve.es. En el asunto es necesario escribir THE GUAPOS y en el cuerpo del texto hay que indicar el nombre, apellidos y DNI.
Las 75 personas más rápidas en escribirnos ganarán una invitación doble, por lo que podrán ir acompañadas por una persona de su elección. El plazo para participar termina el jueves 15 de junio a las 23.59h. Los ganadores recibirán un correo de confirmación que les servirá para acceder al concierto junto a su acompañante.