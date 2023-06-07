Concurso Depeche Mode cerrado. ¡Ya tenemos ganadora!

Cerramos el concurso para asistir a un encuentro exclusivo con Depeche Mode, el único que ofrecerá la banda antes de su concierto en Primavera Sound Madrid, festival que en su primera edición contará con la presencia de Radio 3.

Después de haber recibido miles de participaciones, nos hemos puesto en contacto con la persona ganadora, que recibe también una entrada doble para disfrutar del festival el viernes 9 de junio.

Depeche Mode fotografiados por Anton Corbijn en 2022ANTON CORBIJN

Para participar en el concurso pedíamos responder a una pregunta sencilla: ¿qué canción del nuevo disco de Depeche Mode, Memento Mori, no puede faltar en su concierto del 9 de junio?

Éste será uno de los muchos conciertos que tendrán lugar en la primera edición de Primavera Sound Madrid, que se celebrará entre el 8 y el 10 de junio.

El plazo para participar en el concurso se cerró el martes 6 de junio de 2023. ¡Revisa tu correo electrónico para averiguar si eres la persona ganadora! Puedes consultar aquí la política de privacidad de RTVE.