Radio 3 celebra diez años de música en la Térmica de Málaga

Hace diez años que arrancó uno de los centros culturales más importantes de España: La Térmica de Málaga. Una década que ha convertido esta ciudad en un foco de interés cultural.

Este año se conmemora esa década de cultura con una cascada de exposiciones y eventos. con un ciclo denominado Diez años diez miradas. Entre ellos una celebración de diez años de música a la que Radio 3 no podía faltar.

Ángel Carmona y todo su equipo se unen a este ciclo con un programa especial el próximo viernes 9 de mayo. Ese día el programa se emitirá desde La Térmica con la participación de grupos como La Trinidad, Carrión o Sarria y con las aportaciones del politólogo Pablo Simón o el cronista de la ciudad, Miguel Ángel Oeste. También participarán dos de las performers más prometedoras de las artes escénicas malagueñas, Alessandra García y Violeta Niebla.

Como siempre en Hoy empieza todo 1 una parte está planificada pero todo puede pasar, y a veces pasa. Un programa abierto al público desde las siete de la mañana (con entrada libre hasta completar aforo) hasta las 9:00h.