Víctor Santana estrena el vídeo-podcast 'Frecuencias Compartidas'
- Este video-podcast explorará la evolución del techno en diferentes localizaciones únicas e impresionantes de nuestra geografía.
La plataforma de contenidos audiovisuales Radio 3 Extra presenta 'Frecuencias Compartidas', un vídeo-podcast que unirá la música electrónica con algunos de los lugares más emblemáticos de la geografía española. A cargo del músico y productor Víctor Santana, compartirá su selección musical y su habilidad en la mesa de djs, en ubicaciones y espacios únicos. Además, servirá como guía para conocer detalles técnicos o poco conocidos de temas legendarios y también de nuevos clásicos de la música electrónica.
Victor Santana explorará la evolución de género techno en enclaves que son herencia y legado de varias generaciones. Algunas que siguen usándose en la actualidad y otras que resisten en pie el envite de los años, siendo testigos impasibles del pasar de los años. Todos insólitos para la música electrónica.
Capítulo 1: Preludio
Para esta primera entrega de la serie nos trasladamos a la localidad de Sandoval, en la provincia de León. El monasterio de Santa María de Sandoval es un antiguo monasterio cisterciense del siglo XII. En 2015 fue declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico de España y en la actualidad también hace las veces de museo de arte contemporáneo. En cuanto a la música, esperad una historia basada en el techno con más melodías, profundo y con mucha sintonización.
'Frecuencias Compartidas' es un contenido exclusivo de Radio 3 Extra disponible los jueves, de forma quincenal, en la web y la app de Radio 3.