Víctor Santana estrena el vídeo-podcast 'Frecuencias Compartidas'

La plataforma de contenidos audiovisuales Radio 3 Extra presenta 'Frecuencias Compartidas', un vídeo-podcast que unirá la música electrónica con algunos de los lugares más emblemáticos de la geografía española. A cargo del músico y productor Víctor Santana, compartirá su selección musical y su habilidad en la mesa de djs, en ubicaciones y espacios únicos. Además, servirá como guía para conocer detalles técnicos o poco conocidos de temas legendarios y también de nuevos clásicos de la música electrónica.

Victor Santana explorará la evolución de género techno en enclaves que son herencia y legado de varias generaciones. Algunas que siguen usándose en la actualidad y otras que resisten en pie el envite de los años, siendo testigos impasibles del pasar de los años. Todos insólitos para la música electrónica.