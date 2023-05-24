Bob Dyan abrirá el ciclo 1001 Músicas en La Alhambra

Bob Dylan es el principal reclamo de la próxima edición del ciclo 1001 Músicas en La Alhambra. Dylan actuará el 13 de junio en Granada en el que será el concierto de apertura de un ciclo de conciertos que llevará a Granada a artistas como Ara Malikian, Andrés Calamaro, 091, Suede, Elvis Costello, Pablo López, Luz Casal o Raphael.

La actuación de Bob Dylan forma parte de la gira Rough and Rowdy Ways Tour y llevará al premio Nobel de Literatura a Granada con todo vendido tras haber agotado las entradas 32 minutos después de ponerse a la venta.

Con el concierto de Dylan arranca el ciclo de conciertos 1001 Músicas en La Alhambra, que tendrá su continuación del 2 al 23 de septiembre dentro del programa cultural musical Septiembre en el Generalife, del Patronato de la Alhambra.