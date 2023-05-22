Acompañamos a Tulsa en su intercambio musical en Liverpool

"Estos muros contienen un fantasma inspirador". Miren Iza habla de la semilla musical que The Beatles dejaron para siempre en Liverpool y que encierran los muros de la escuela de arte que ocupa actualmente los edificios que albergaban el colegio al que asistieron Paul McCartney y George Harrison, además de la School Art en la que estudió John Lennon.

Vuelve a escuchar el programa especial en el que Miren Iza nos cuenta su experiencia en este intercambio musical y escuchamos un aperitivo de los conciertos ofrecerá en España junto a los alumnos de LIPA.

Radio 3 acude, un año más, a LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts) para ser testigo del encuentro musical entre sus alumnos y un artista español seleccionado por la AIE. La Sociedad de Artistas ha elegido a Tulsa para trabajar durante una semana adaptando una selección de su repertorio junto a alumos de diferentes cursos.

Siete estudiantes han trabajado en las canciones de Miren Iza sugiriendo nuevos arreglos. "Me ofrecieron vientos, bajo, bateria y voz. Lo que más me interesaba era quitarme la guitarra para darle la vuelta a mis canciones". Efectivamente, la guitarra ha desaparecido de la música de Tulsa adaptada ahora a saxofón, trompeta, bajo, teclado y coros, además del apoyo de tres coristas: "Tenía la mentalidad de juego y enseguida funcionó. No sé cómo explicar el nivel que he visto en ellos" .

Durante una semana han ensayado un repertorio que es la selección de las canciones más reconocidas de Tulsa y aquellas que podían ganar más en un nuevo formato. Lo llevarán al escenario en una primera fecha en la propia escuela LIPA y que cierra la estancia en Liverpool. Los alumnos y Miren Iza viajarán entonces a España en una minigira que comienza el 7 de junio en Madrid y sigue el 8 en Zaragoza, el 9 en Pamplona y el 10 en Vitoria.