Especial Desakato en 'El Vuelo del Fénix'

La banda asturiana Desakato se despide en una gira por todo el estado tras dos décadas de historia. Se marchan en su mejor momento por honestidad. Quieren dejarlo y celebrarlo a lo grande. Nosotros lo celebramos con ellos en un especial que hemos denominado “Gracias, Desakato” en El Vuelo del Fénix de Radio 3.

Kutxi Romero, el cantante de Marea, dijo que Desakato era la siguiente gran banda del rock español, la que estaba llamada a llenar pabellones y tomar el relevo de Extremoduro, Platero y Tú o Marea. Y realmente estaban en ese punto pero el desgaste físico y emocional les ha llevado al límite y han decidido dejarlo. Lo hacen en su mejor momento, por honestidad con ellos y con su público.

Son tan sinceros, coherentes y humildes que al trasladar la decisión a sus fans han sentido una ola de cariño inmensa. La misma que reciben en nuestro especial dividido en dos programas que emitiremos el lunes 1 de mayo y el martes 2 de mayo a las 23.00h en Radio 3.

Contenidos del especial Desakato Es un especial con público donde repasaremos la trayectoria de la banda hablando de su pasado, el presente y el futuro; qué harán después de la disolución definitiva. Tendremos sorpresas, escucharán mensajes de grupos amigos como Mala Reputación, Misiva, Los de Marras, Toundra, La M.O.D.A.; de la familia que han formado en Desakato con miembros de su equipo técnico y de comunicación y hasta de la madre los parió. Intentaremos ponderar la importancia de la banda asturiana en nuestro rock, ponerlos en el lugar que merecen. Lo demostrarán en esta gira, El año que vivimos intensamente, pasando por el el Viñarock, el Resu, el Tsunami Xixón, el Juergas, otros grandes festivales, y que culminará en Barcelona, Valencia y el último concierto, el 11 de noviembre de 2023, en el Wizink Center de Madrid.