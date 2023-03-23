Radio 3 Extra estrena 'Qué arte tienes', un podcast contado desde dentro de las mejores escuelas de artes escénicas
- 'Qué arte tienes’ pone en valor a los jóvenes que se forman para ser artistas de teatro, circo o danza.
- El primer capítulo está grabado desde dentro de la RESAD, la Real Escuela Superior de Arte Dramático
- Cada jueves, un nuevo capítulo disponible en exclusiva en Radio 3 Extra
Radio 3 Extra estrena 'Qué arte tienes', el primer podcast que pone el foco en los estudiantes de profesiones artísticas y muestra cómo se forman quienes serán el futuro de la cultura en nuestro país.
En el primer capítulo Natalia Sprenger pasa un día en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, la RESAD, descubriendo su funcionamiento desde dentro. Hablará con profesores, alumnos y alumnas de todos los Grados y disciplinas, entrará en las clases y será testigo de lo que se enseña en ellas. Contado por los propios jóvenes podrás imaginar que tu mismo estás ahí, viviendo lo que estos estudiantes han calificado como “los mejores años de sus vidas”.
‘Qué Arte Tienes’ muestra la pasión, la vocación y el esfuerzo que mueve a estos prometedores artistas para formarse y llegar a cumplir sus sueños. Además de mostrarte el funcionamiento de la RESAD, este podcast entrará también en el fascinante mundo de la danza acudiendo al Real Conservatorio Profesional de Danza MARIEMMA y te enseñará los talleres de circo que se imparten en el Teatro Circo Price para niños y niñas desde los 4 años.
Novedades en Radio 3 Extra
Disponible cada jueves en exclusiva en Radio 3 Extra, 'Qué arte tienes' es uno de los nuevos espacios que se suman a la oferta de la plataforma de contenidos audiovisuales y podcast de Radio 3. Buscando nuevos formatos, lenguajes y herramientas para la elaboración de contenidos, Radio 3 Extra ha incorporado 'Hiperia', el el primer contenido audiovisual creado por inteligencia artificial, desde el personaje a la voz y el guion. La oferta reciente suma 'Izal: Historia de una gran revolución', el documental sonoro sobre la historia de la banda contada a través de sus protagonistas. También '¡Mira, unas modernas!', la serie en podcast en la que hablamos de la llamada "removida", el gran momento del electroclash y el subnopop. Además 'Si tu fan se entera de esto', el videopodcast para conocer el lado oculto de tu artista favorito; y 'Latentes', un espacio en vídeo en el que creadores de todas las disciplinas relacionan proceso creativo y salud mental.