Radio 3 Extra estrena 'Qué arte tienes', un podcast contado desde dentro de las mejores escuelas de artes escénicas

Radio 3 Extra estrena 'Qué arte tienes', el primer podcast que pone el foco en los estudiantes de profesiones artísticas y muestra cómo se forman quienes serán el futuro de la cultura en nuestro país.

En el primer capítulo Natalia Sprenger pasa un día en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, la RESAD, descubriendo su funcionamiento desde dentro. Hablará con profesores, alumnos y alumnas de todos los Grados y disciplinas, entrará en las clases y será testigo de lo que se enseña en ellas. Contado por los propios jóvenes podrás imaginar que tu mismo estás ahí, viviendo lo que estos estudiantes han calificado como “los mejores años de sus vidas”.

‘Qué Arte Tienes’ muestra la pasión, la vocación y el esfuerzo que mueve a estos prometedores artistas para formarse y llegar a cumplir sus sueños. Además de mostrarte el funcionamiento de la RESAD, este podcast entrará también en el fascinante mundo de la danza acudiendo al Real Conservatorio Profesional de Danza MARIEMMA y te enseñará los talleres de circo que se imparten en el Teatro Circo Price para niños y niñas desde los 4 años.