Hiperia, Inteligencia Artificial y música
- Nace 'Hiperia' en Radio 3 Extra, el primer contenido audiovisual creado por inteligencia artificial.
- El personaje, su voz y el guion están íntegramente generados por inteligencia artificial.
- Todos los lunes solo en la web y la app de contenidos audiovisuales de Radio 3.
Presentamos Hiperia un nuevo comunicador de Radio 3 Extra. Uno muy especial que hablará cada semana de música y todo lo que rodea a la cultura popular joven. En la primera entrega que ya tienes disponible, 'Hiperia' profundiza en el valor del sample en la creación de canciones. Su historia, los pioneros en su uso y también los más conocidos. Como todos los contenidos de Radio 3 Extra, podrás verlos en exclusiva en la web de Radio 3 Extra y también en la app de Radio 3. Un nuevo capítulo disponible cada lunes.
Con mucha inteligencia humana detrás, Hiperia es un proyecto pionero en España y Europa, que llega con la voluntad de explorar nuevas narrativas y buscar los límites o posibilidades de la Inteligencia Artificial, establecer una conversación activa sobre el uso efectivo de las tecnologías más punteras en la producción de contenidos dirigidos a audiencias jóvenes alejadas de la distribución lineal.
Nuevos formatos y lenguajes
Hiperia, el nuevo rostro y nuevo formato de Radio3 Extra, ha sido diseñado según los criterios del equipo de Radio 3 Extra y una nueva colaboración entre áreas de RTVE, como Radio 3, Estrategia Tecnológica, Innovación y Digital y Grafismo, entre otros. La IA ha dado forma al propio personaje y a la voz con la que se expresa, y es la creadora del guion y el contenido que articula a Hiperia.
Radio 3 Extra es la plataforma de contenidos audiovisuales culturales de Radio 3. Investigamos nuevos formatos, lenguajes y herramientas para la elaboración de contenidos. Trabajando en nuevas narrativas. Hemos sido pioneros en el uso de tecnologías 5G, el uso herramientas de realización in cloud, emisión en directo multiformato para los nuevos modos de distribución digital o de la emisión en Dolby Atmos, ahora Radio 3 Extra presenta un contenido de producción propia creado íntegramente con Inteligencia Artificial.