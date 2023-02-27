Hiperia, Inteligencia Artificial y música

Presentamos Hiperia un nuevo comunicador de Radio 3 Extra. Uno muy especial que hablará cada semana de música y todo lo que rodea a la cultura popular joven. En la primera entrega que ya tienes disponible, 'Hiperia' profundiza en el valor del sample en la creación de canciones. Su historia, los pioneros en su uso y también los más conocidos. Como todos los contenidos de Radio 3 Extra, podrás verlos en exclusiva en la web de Radio 3 Extra y también en la app de Radio 3. Un nuevo capítulo disponible cada lunes.

Con mucha inteligencia humana detrás, Hiperia es un proyecto pionero en España y Europa, que llega con la voluntad de explorar nuevas narrativas y buscar los límites o posibilidades de la Inteligencia Artificial, establecer una conversación activa sobre el uso efectivo de las tecnologías más punteras en la producción de contenidos dirigidos a audiencias jóvenes alejadas de la distribución lineal.