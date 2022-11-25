Cine sin filtros con 'El cine según Lola'

Seas muy cinéfilo o no, hay películas que tienes que haber visto como mínimo una vez en la vida y, sobre todo, te tienen que gustar. Grandes clásicos como El Padrino, Pulp Fiction o El libro de la selva. Pelis que a todo el mundo le encantan, o por lo menos eso dicen.

Ya puedes ver su primer capítulo dedicado a 'Regreso al futuro':

¿Pero realmente toda la gente opina que son peliculones? ¿O tú piensas que hay algunas que no son para tanto? Sea como sea, este es tu programa. Este viernes en Radio 3 Extra arranca un nuevo programa en el que Guille Van Dreï pone la película y Lola Lara la opinión.

Puede que su visión sea impopular...o puede que sea la visión que muchos tienen pero no se atreven a dar. Porque este no es un programa de cine normal. Esto es El cine según Lola, todos los viernes en Radio 3 Extra.