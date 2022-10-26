Radio Exterior de España, emisiones en onda corta y satélites
- .Horarios y frecuencias hasta el 26 de marzo de 2023
Los cambios de programación y frecuencias son efectivos desde el 30 de octubre de 2022 hasta el 26 de marzo de 2023.
De lunes a viernes, para África Occidental y Atlántico sur, Oriente Medio e Índico, desde las 16 horas hasta las 00 horas UTC (Tiempo Universal Coordinado), 17 a 01 hora oficial española.
Las frecuencias de emisión:
- África Occidental y Atlántico sur, 11.685 Khz., banda de 25 metros.
- Oriente Medio e Índico, 12.030 Khz, banda de 25 metros.
Hacia América del norte y sur, Radio Exterior de España transmite en onda corta, de lunes a viernes, de 19 a 03 horas UTC, 20 a 04 hora oficial española.
Las frecuencias de emisión:
- América del sur, 11.940 Khz, banda de 25 metros.
- América del norte, 9.690 Khz, banda de 31 metros.
Los sábados y domingos, transmite su señal de 15 a 23 horas UTC, 16 a 24 hora oficial española. Frecuencias de emisión y las zonas de cobertura :
- África Occidental y Atlántico sur, 11.685 Khz, banda de 25 metros.
- América del sur, 11.940 Khz, banda de 25 metros.
- América del norte, 9.690 Khz, banda de 31 metros.
- Oriente Medio e Índico, 12.030 Khz, banda de 25 metros.
Además de las ocho horas diarias de transmisión por onda corta, Radio Exterior de España emite su programación las 24 horas a través de internet, TDT, aplicaciones móviles y satélite:
Europa, Oriente Medio y Magreb: Eutelsat Hotbird 13B, frecuencia de bajada: 12.302,88 MHz, polarización vertical.
América del Norte: SES AMC-11, frecuencia de bajada: 4.180 MHz, polarización horizontal.
América norte, centro, sur: Eutelsat E117 WA, frecuencia de bajada: 4.011,64 MHz, polarización vertical
Américas: Hispasat 30W-5, frecuencia de bajada: 12.052 MHz, polarización vertical
Asia: Asiasat 5, frecuencia de bajada: 3.840 MHz, polarización horizontal
África, Europa y Oriente Medio: Eutelsat E8WA, frecuencia de bajada: 3.895,7 MHz, polarización circular izquierda.