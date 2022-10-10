'Metaverso', un podcast de poesía

A partir de ahora, cada lunes, podrás escuchar en Radio3 Extra 'Metaverso' nuestro nuevo programa de poesía. Poesia en acción, de ahora, creada por poetas de ahora.

La poesía se hace muchas veces presente en el momento de tránsito de la adolescencia a la edad adulta y puede servir como bálsamo, muro para grafitis o acantilado desde el que desgañitarse por aquello que se pierde, las esperanzas frustradas, el amor o la vida sin maquillajes. Versos que viajan en bits en un espacio dedicado a los nuevos lenguajes.

En esta primera entrega el protagonista es el poemario de Alejandro Fontcuberta, cargado de imágenes, que podría servir como reflejo de todas estas cosas. Presentado por Juan Suárez.