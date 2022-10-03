'Delicias Salvajes', un programa sobre las músicas latinas

Estrenamos en Radio 3 Extra un locutorio transatlántico de ideas y músicas hechas desde abajo. Música bailable más o menos tropical, más o menos underground, con viajes constantes entre el pasado y el futuro.

Delicias Salvajes quiere ser un puesto ambulante de mercadillo que anda buscando canciones por tianguis, mercados y plazas, husmeando en boliches bailables y poniendo la oreja al mundo que nos rodea. Pendientes de la actualidad siempre fecunda de la realidad latinas y tratando de pensar con el vínculo entre música y sociedad.

Un escaparate gozoso de ritmos sorprendentes que solo encontrarás en Radio 3 Extra. Puedes escuchar un nuevo capítulo en podcast cada lunes. Presentado por Alberto Nanclares.