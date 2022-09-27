Wasabi, el podcast de la cultura pop oriental

A partir de ahora, todos los martes, podrás escuchar en Radio 3 Extra Wasabi, nuestro programa de la cultura oriental. Un espacio para descubrir lo último de su música, literatura y cultura.

Cada semana desgranaremos la lista Oricon de éxitos del país nipón y nos asomaremos a Melon, el servicio de transmisión de música más grande de Corea. Todo ello para disfrutar de lo más escuchado del país asiático. Además de con música, aderezaremos este espacio con literatura, eventos culturales de interés y entrevistas. Presentado por Alex Gara.

Arrancamos con el Asian Film Festival Barcelona (AFFBCN), el festival de cine asiático referente en España que cada año presenta alrededor de un centenar de proyecciones procedentes de 25 países de Asia. También pasearemos por un Jardín Zen Negro, un proyecto paisajístico del japonés Hiroya Tanaka, que se ha concebido como una instalación efímera y que presenta Casa Asia.

¡Si pensabas que la música japonesa y coreana era cosa de frikis y de otakus, es que necesitas un poco de Wasabi en tu vida!