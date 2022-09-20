'El sótano' desde el Ciclo Sala:B de la Filmoteca Española

El viernes 23 de septiembre, de 20:00 a 21:00 h, El Sótano se emite en directo desde el Cine Doré de Madrid celebrando la nueva temporada del ciclo Sala:B de la Filmoteca Española.

Sala:B alcanza la sesión 50 y lo festejan con una sesión de trailers de los archivos de la Filmoteca que se proyectarán tras la emisión en directo de El Sótano de Radio 3. En el programa contaremos con la participación de Álex Mendíbil (comisario de Sala:B), Jorge Muñoz-Cobo (Doctor Explosion), Galactus (Mondo Brutto) y mucha música psicotrónica.

El 27 de septiembre de 2017 comenzaron en la sala 2 del Doré las sesiones de Sala:B. A partir de entonces, en el subterráneo de este emblemático cine, han convivido documentales bizarros, películas de serie B, cortometrajes, “vanguardias” y experimentos al margen de la cinematografía reglamentaria, proyectados en sesiones dobles con película de 35mm

Si quieres asistir al programa de El Sótano en el Doré la entrada es libre hasta completar aforo. ¡Te esperamos!