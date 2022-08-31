Adiós a Saltamontes

Hace diez años nació Saltamontes. Un programa que ha firmado Ángel Lobo cada tarde desde Cuenca. Una visión pausada y abierta sobre la música que ha mostrado lo mejor del blues, del jazz, del country y del rock.

Con su estilo personal, y en sus palabras, como un recorrido por algunas de las canciones más emocionantes de la historia de la música popular. Pasión por la música en estado puro.

Ahora Ángel Lobo se jubila. Pone punto final a su carrera laboral en RTVE. Deja la emisora, como otros trabajadores de la plantilla de la Corporación, en aplicación del Convenio Colectivo firmado por la empresa y sindicatos de RTVE. De él hemos aprendido y disfrutado con sus programas. Por eso nuestro reconocimiento a estos años en los hemos disfrutado de su voz y su selección musical.