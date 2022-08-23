La vuelta de Pirineos Sur, en Radio 3

Nos despedimos en agosto de 2019 del Festival Pirineos Sur sin saber que no volveríamos a vibrar en el lago, ni a ver a nuestra familia de Pirineos Sur hasta este verano de 2022. Las ganas de volver a uno de los escenarios más impresionante de nuestra geografía, y seguramente del mundo, eran enormes y los nervios nos encogían el estómago al pasar el túnel de Escarrilla y entrar en el corazón de Lanuza.

Y sí, allí estaba, el escenario flotante de Pirineos sur sobre el lago de Lanuza, imponente, preparado para llenarse de música y luz del 15 al 6 de agosto.

En este programa especial vamos a vivir algunos de los momentos que hemos disfrutado, por fin, después de dos años de parón, en el escenario flotante de Lanuza en el Valle de Tena, en el Pirineo oscense. Tendremos en estas dos horas fragmentos de los conciertos de: Maruja Limón, Tanxugueiras, Rayden, Zoo, Tu otra bonita, Travis birds, La M.O.D.A y Balkan Paradise Orchestra y estarán con nosotros algunos de los protagonistas de este Pirineos Sur 2022 y por supuesto alguna que otra sorpresa.

Escúchalo en la noche del viernes al sábado 27 entre las 00.00h y las 2.00h de la madrugada en Radio 3. Presentado por Elena Gómez.