Lo mejor del Imagina Funk en Radio 3

El corazón de la Sierra Mágina de Jaén vuelve a acoger una de las citas más importantes del afrobeat en Europa. Los días 29 y 30 de julio se celebró el festival Imagina Funk en su 14ª edición con las actuaciones de O'funk'illo, Joel Sarakula, Afro Social Club, TT Syndicate y muchos más.

Radio 3 te ofrecerá un programa especial en la noche del jueves 25 de agosto al viernes, entre las 00.00h y las 2.00h de la madrugada, con los mejores momentos de esta cita cultural. Presentado por Irene Valiente.