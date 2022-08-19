Felipe Pedrell: influencia y tradición musical

Además de compositor, Felipe Pedrell fue un destacado musicólogo, pedagogo y editor.

En cuanto a su aportación musicológica, fue el primero en estudiar a fondo la música tradicional española, reflejado en su tratado de cuatro volúmenes Cancionero musical popular español (1918-1922) o Coplas e instrumentos populares (1914). Fue un estudioso de Tomás Luis de Victoria y la gran aportación de este en la música del Barroco, de quien escribió un tratado llamado Tomás Luis de Victoria, «Abulense». Biografía, bibliografía, significado estético de todas sus obras de arte polifónico-religioso (1918). También escribió varios tratados musicológicos que ayudaron al desarrollo de la música española, como Diccionario técnico de la música. Escrito con presencia de las obras más notables de este género (1894). De esta forma, es considerado como el creador de la musicología moderna española.

Como maestro, tuvo entre sus alumnos a compositores como Granados, Albéniz o Falla, para los que fue una gran influencia por su forma de componer y el uso de la música popular y tradicional española.

Entre su catálogo musical encontramos un amplio repertorio que se pueden dividir en tres etapas. Dentro de este repertorio, debemos resaltar su forma de componer óperas. Con grandes títulos como su trilogía Els Pirineu, La Celestina o El último abencerraje, entre otros, fue el primer compositor en instaurar en España el estilo de Wagner, llegando a ser conocido como “el Wagner español”. Dentro de esta composición vocal, también fueron importantes sus zarzuelas y corales. Asimismo, tendrá un gran repertorio de música instrumental formado por obras de cámara, misas y música litúrgica, así como poemas sinfónicos, lieder y música para piano.

Resulta anecdótica la mala relación que tuvo con Tomás Bretón, reflejada en la crítica de Pedrell sobre la obra Los amantes de Teruel. Por otro lado, sentía una gran admiración hacia la música de Barbieri, la cual consideraba de un verdadero carácter español.

Grandes ciclos se emite los lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 19h, con María del Ser.