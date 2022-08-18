Ebrovisión agota sus entradas sin anunciar el cartel de su edición en 2022

El festival Ebrovisión acaba de anunciar que se han vendido todas las entradas y abonos para su edición en 2022. Sin haber desvelado su programación y a falta de dos semanas para la celebración del festival en Miranda de Ebro, que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de septiembre, Ebrovisión cuelga el cartel de no hay entradas.

La de 2022 promete ser una edición muy especial, ya que habrá todas las actuaciones serán sorpresa y se celebrará el 20º aniversario del festival, organizado por la Asociación Amigos de Rafael Izquierdo.

Después de dos años de parón por la pandemia, Ebrovisión vuelve para compartir con su público fiel los motivos que hacen especial a #unespecialqueenamora, que no había colgado nunca tan pronto el cartel de todo vendido en sus 19 ediciones anteriores. Habrá, además, acompañada gratuita, muestra gastronómica, Ebropeque y mercadillo.

Este año vuelve Ebrovisión, #elfestivalquetetoca, y volverá en Radio 3.