Lo mejor de La Mar de Músicas en Radio 3

La Mar de Músicas es un festival muy personal. La cita de Cartagena reúne, con carácter siempre abierto, las mejores músicas de ámbitos estéticos y generacionales muy diversos. Por eso Radio 3 te ofrece un programa especial con los mejores momentos de esta cita cultural que durante días llena de música la ciudad murciana.

En esta 27ª edición La Mar de Músicas cuenta con la presencia de Omara Portuondo, liades Ocho, Vicente Garcia, Ed Maverick y Valeria Castro, entre otros muchos.

La diversidad cultural es la esencia de este encuentro musical. Como señala el propio festival, pretenden ser una “puerta abierta a las músicas que llegan de América Latina y África”. En la edición de este año la mirada se orienta hacia el Caribe, con la República Dominicana como país invitado.

Radio 3 te ofrecerá, en la noche del viernes al sábado, un especial que comenzará a medianoche con los mejores momentos de la edición de este año de La Mar de Músicas. Presentado por Irene Valiente.