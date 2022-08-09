'En clave Turismo', Premio Alimentos de España de Comunicación

El programa de Radio Exterior de España, En clave Turismo ha sido reconocido en la XXXIV edición de los Premios Alimentos de España, en la categoría de Comunicación. Unos galardones que concede anualmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España desde 1987, para distinguir a los profesionales o entidades que contribuyen a impulsar este sector tan importante en la economía española.

Adoración Fernández Armero y Enrique Jacinto Trenado, responsables de En clave Turismo han sido reconocidos en esta edición, con el Premio Alimentos de España de Comunicación 2021, el galardón más prestigioso e importante del sector agroalimentario.

El jurado, integrado por profesionales de reconocido prestigio, ha distinguido “la labor continuada de este espacio radiofónico que se aproxima a cuestiones relacionadas con los alimentos de España en sus más variados aspectos: su naturaleza, producción, transformación y comercialización, así como los aspectos culturales y gastronómicos”.

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El espacio En clave Turismo propone al oyente viajar por todos los rincones de nuestro país abordando su mejor gastronomía, los alimentos y las fiestas populares más tradicionales de la geografía española. Este programa se emite por internet y onda corta para todo el mundo, de lunes a viernes, a las 09:05 horas y 16:05 horas UTC, y de martes a sábado a las 01.30 horas UTC.