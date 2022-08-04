El festival mexicano Vive Latino celebra en Zaragoza su primera edición española

Vive Latino, el Festival musical por excelencia de Latinoamérica que se celebra anualmente en la Ciudad de México, desembarca este año en Zaragoza para celebrar su primera edición en España.

Desde su primera edición en 1998, Vive Latino ha recibido más de 2 millones de espectadores y por sus escenarios han pasado las bandas más emblemáticas de la música iberoamericana e internacional, pero también un buen número de bandas emergentes. Este mismo espíritu de convivencia de géneros y artistas es el que se vivirá en Zaragoza los días 2 y 3 de septiembre de 2022, en su primera edición española.

Se celebrará en el Espacio Expo de la capital aragonesa y en su cartel figuran grandes artistas nacionales como Vetusta Morla, Kase O., Amaral o Love of Lesbian; junto a las bandas más consagradas de Latinoamericana como Café Tacvba, Molotov, Babasónicos y Ximena Sariñana. En total Vive Latino Zaragoza reunirá a 36 artistas de 7 nacionalidades que pasarán por sus 3 escenarios.