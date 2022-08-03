Huercasa, el festival del sombrero vaquero

En la medianoche de este viernes 5 al sábado 6 de agosto te ofrecemos un pedazo de Texas que hemos arrancado de Riaza (Segovia). Se trata de la última edición del Huercasa Country Music Festival que se celebró el fin de semana del 17 de julio. En esta oportunidad el festival se desarrolló en una sola jornada con las actuaciones de Peralta, Santero y Los Muchachos, Riders of the Canyon, Kendell Marvel, Mike & The Moonpies, Nikki Lane y The Wild Feathers.

Nuestro especial se centrará sobre todo en los conciertos más esperados de la noche, el de Nikki Lane y el de The Wild Feathers. Nikk Lane estuvo acompañada de una banda montada para la ocasión capitaneada por Germán Salto. Además, adelantó algunos temas del que va a ser nuevo disco, “Denim & Diamonds”, que se publicará a la vuelta de verano. The Wild Feathers, por su parte, demostraron por qué son una de las bandas punteras de la Americana Music.

Este viernes 5 de agosto a las 00:00, dos horas de especial del Huercasa Country Music Festival.