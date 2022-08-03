Sigue en directo una nueva edición de Sonorama

Tienes una cita con Radio 3. Es agosto y otro año más disfrutamos una nueva edición del Sonorama. Gran cantidad de nombres componen el cartel de este 2022 y nosotros te lo contamos en nuestra programación especial.

Nacho Álvaro, Gus Iglesias, Luigi Gómez y Lola Lara retransmitirán el festival de Aranda de Duero, en Burgos, desde el jueves 11 de agosto al domingo 14. Tanto por la tarde desde las 14:00h, como por la noche a partir de las 21:00h. Escucha en directo los conciertos de bandas como Triángulo de Amor Bizarro, Belako, Ginebras, Niña Polaca, Celtas Cortos, ELYELLA, Rufus T. Firefly y muchos más.

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