Del 11 al 14 de agosto
Sigue en directo una nueva edición de Sonorama
- Desde el jueves 11 y hasta el domingo 14 de agosto.
- Sigue la programación de tarde desde las 14:00 h. y todos los conciertos desde el recinto a partir de las 21:00 h.
Radio 3
Tienes una cita con Radio 3. Es agosto y otro año más disfrutamos una nueva edición del Sonorama. Gran cantidad de nombres componen el cartel de este 2022 y nosotros te lo contamos en nuestra programación especial.
Nacho Álvaro, Gus Iglesias, Luigi Gómez y Lola Lara retransmitirán el festival de Aranda de Duero, en Burgos, desde el jueves 11 de agosto al domingo 14. Tanto por la tarde desde las 14:00h, como por la noche a partir de las 21:00h. Escucha en directo los conciertos de bandas como Triángulo de Amor Bizarro, Belako, Ginebras, Niña Polaca, Celtas Cortos, ELYELLA, Rufus T. Firefly y muchos más.
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