Radio 3 te acerca el Low 2022 en directo
- Síguelo los días 29, 30 y 31 de julio desde las 21:00 h.
- En directo desde Benidorm con los conciertos de Editors, Carolina Durante, Biznaga, Belako, Alizzz, Sen Senra o Rufus T. Firefly, entre otros.
Apuraremos julio, el mes de los festivales, desde Benidorm con el regreso del Low Festival. Tras cancelar la edición de 2020 y aplazar la de 2021, Low 2022 regresa con todos los escenarios, con su aforo habitual y con su mítica Vip Pool.
Radio 3 estará en Benidorm para contarte este regreso en directo. Los días 29, 30 y 31 de julio desde las 21:00h, conecta con los mejores conciertos desde la Ciudad Deportiva Guillermo Amor en la ciudad de los rascacielos. Con los comentarios de Jose Manuel Sebastián y Leyre Guerrero.
Metronomy, Primal Scream, !!! (Chk Chk Chk), Editors, Izal -en uno de sus últimos shows antes de su parón indefinido-, Nathy Peluso, Dorian, Temples, Fangoria y hasta 76 nombres forman parte ya del cartel del regreso para el Low.
Escenario Radio 3
Además del tradicional photocall (¡pásate a sacarte una foto!), Radio 3 estará también presente en el recinto con el escenario Radio 3 por el que, durante el fin de semana, pasarán algunos de los nuevos nombres más interesantes de nuestra escena como Jimena Amarillo, Dora, Shego, Marcelo Criminal o Morreo. Se mezclarán con apuestas seguras de nuestra música como Mujeres, Delaporte, Colectivo da Silva, Triángulo de Amor Bizarro, Biznaga o VVV [Trippin'You], entre otros.