Radio 3 te acerca el Low 2022 en directo

Apuraremos julio, el mes de los festivales, desde Benidorm con el regreso del Low Festival. Tras cancelar la edición de 2020 y aplazar la de 2021, Low 2022 regresa con todos los escenarios, con su aforo habitual y con su mítica Vip Pool.

Radio 3 estará en Benidorm para contarte este regreso en directo. Los días 29, 30 y 31 de julio desde las 21:00h, conecta con los mejores conciertos desde la Ciudad Deportiva Guillermo Amor en la ciudad de los rascacielos. Con los comentarios de Jose Manuel Sebastián y Leyre Guerrero.

Metronomy, Primal Scream, !!! (Chk Chk Chk), Editors, Izal -en uno de sus últimos shows antes de su parón indefinido-, Nathy Peluso, Dorian, Temples, Fangoria y hasta 76 nombres forman parte ya del cartel del regreso para el Low.