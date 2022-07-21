Radio 3 te lleva a Cantabria

El próximo 27 de julio, Radio 3 te invita a una fiesta muy especial. Celebramos el 50º aniversario de RNE Cantabria y el 90º aniversario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Aprovechando el encanto del Palacio de la Magdalena de Santander, en sus Caballerizas reales desplegaremos un escenario por el que pasarán en un formato íntimo -pero no exclusivamente acústico- diferentes bandas que hemos visto nacer en nuestra emisora. Con esta cita queremos poner en valor las bandas cántabras que se han labrado una reputación y un espacio predominante en nuestra escena a base de trabajo y buenas canciones.

Es el caso de Los Estanques o de Malamute, dos grupos que, además, acaban de sacar disco y aprovecharán este encuentro para defender sus nuevas canciones. También disfrutaremos de Betacam, el grupo liderado por el alma inquieta de Javier Carrasco. Por supuesto que habrá cabida para los sonidos más guitarreros y de raíz, a cargo de Deltonos y Rulo Y La Contrabanda. Y el remate lo pone el ritmo frenético de Marcellus Wallace.