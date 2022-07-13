BBK Live 2022 en Radio 3

Dos años después regresó el esperado BBK Live en su decimoquinta edición, un evento de proyección y reconocimiento internacionales celebrado el pasado fin de semana, durante tres jornadas, 7, 8 y 9 de julio. 115.000 personas procedentes de 75 países diferentes -récord de asistencia– disfrutaron de actuaciones de artistas y grupos de una amplísima gama de géneros musicales en un encuentro de Cultura, Entretenimiento y, especialmente en esta ocasión, de Liberación.

Doce escenarios distribuidos en el centro de Bilbao o en los Montes Cobeta (Kobetamendi) y Arraiz, por donde actuaron figuras internacionales como The Killers, Pet Shop Boys, Nathy Peluso, Phoebe Bridgers, Snail Mail, LCD Soundsystem, Joy Brookes, Billie Marten, Mykky Bianco o Supergrass o nacionales como Zahara, Lori Meyers, Cariño, Rigoberta Bandini, Carolina Durante, Nacho Vegas o Dorian.

Este viernes 15 de julio te ofrecemos en Radio 3 un resumen con los mejores momentos del festival. Podrás escucharlo de 14.00h a 16.00h.

La organización del BBK Live y la disposición de la ciudad misma de Bilbao para con el Festival fueron ejemplares lo que augura un futuro de mayor esplendor si cabe. La decimosexta edición se celebrará los días 6, 7 y 8 de julio de 2023.