La Sub25, el talento joven en directo en Radio 3

Es época de festivales y en Radio 3 te los acercamos.

Este viernes 15 de julio, desde Madrid Río, retransmitimos junto a Lola Lara, de 21:00h a 00:00h, La Sub25, un punto de encuentro de talento joven orientado especialmente a la cultura urbana cuya programación reúne conciertos, exposiciones, exhibiciones de break y mucho más.

Este viernes 15 actuarán en el escenario de Madrid Río artistas como DJ Lady Funk, Jexer, MDA, Afrojuice 195, Sara Socas + Erika Dosantos + DJ Lady Funk y Anier.

Estos son algunos de los conciertos que podrás escuchar en Radio 3 dentro de la programación del festival La Sub25, un proyecto de Veranos de la Villa junto a la iniciativa 21Distritos que está dedicado a todo tipo de público y que demuestra que la gente joven también hace cosas.

Cosas muy interesantes y con mucho talento. No te lo pierdas aquí, en Radio 3.