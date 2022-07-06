Especial Festival Río Babel en Radio 3

Tras dos años de ausencia, el festival Río Babel regresó el pasado jueves, viernes y sábado en una nueva localización. La Caja Mágica de Madrid fue el lugar elegido a raíz de un considerable aumento de los asistentes respecto a la pasada edición. Durante los tres días de festival, pudismo disfrutar de un cartel heterogéneo con propuestas como Macaco, Zahara, Molotov, Zoo, Rayden, Muerdo, Tanxugueiras y muchos más.

Este jueves 7 de julio, de 12 a 14 del mediodía, Radio 3 celebra el regreso del Río Babel con un programa especial en el que sonarán algunos de los mejores momentos del festival con los comentarios de Irene Valiente.