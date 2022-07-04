Radio 3 en el Cruïlla Barcelona 2022

Radio 3 vuelve este próximo fin de semana al Festival Cruïlla Barcelona. El recinto del Fórum acoge desde el miércoles y hasta el próximo sábado una de las muestras musicales más eclécticas de nuestro país.

El miércoles el Cruïlla vuelve apostando por los sonidos más urbanos con la presencia, entre otros de Trueno, uno de los máximos exponente de esa hornada de jóvenes músicos argentinos que a ritmo de rap y músicas latinas están conquistando el mundo. Veteranos como Tote King o el ya totalmente afianzado en el género Rels B actuarán en una jornada donde también estarán presentes, entre otros Free Sis Mafia, Illpekeño & Ergo Pro o los catalanes 31 Fam.

El jueves el ritmo no afloja, será el turno de los mexicanos Molotov y de la argentina Miss Bolivia, cumbia, reggaetón y conciencia feminista que hará buenas migas con las valencianas Pupil.les y con el siempre incontenible Residente.

Las músicas más ercanas al pop llegan en la jornada del viernes donde destacan Jack White, Zahara, Joe Crepúsculo, Delafé y las Flores Azules, Editors y el retorno de….Durán, Durán. Finalmente, el sábado dos grandes de las músicas latinas: Ruben Blades y Juan Luis Guerra pondrán el colofón a una fiesta donde también estarán presentes Rozalén, la tremendísima Queralt Lahoz, el Colectivo Da Silva, Fat Freddy’s Drop y muchos más.

Radio 3 te ofrecerá lo que sucede en los diferentes escenarios del Festival Cruïlla desde el jueves 7 de julio hasta el sábado 9, de 21.00 h a 02.00 h de la

madrugada.