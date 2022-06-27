Sigue los mejores conciertos del VIDA 2022 en Radio 3

VIDA Festival fue una de las pocas citas que en 2021 apostaron por recuperar su formato casi habitual: de pie y sin distancia, aunque con test previos y controles de temperatura en los accesos. Solo ha pasado un año pero parece mucho más lejano. Ahora con la actividad de festivales totalmente recuperada, Vilanova i la Geltrú también recupera su cita al 100%.

Del 30 de junio al 2 de julio el recinto mágico del VIDA volverá a unir naturaleza, arte y cultura. Será la octava edición de este festival que apuesta por la descentralización cultural y el entorno natural como escenario para la música en directo.

Como en cada edición, Radio 3 te ofrece la posibilidad de acercarte desde casa hasta esta propuesta única. Será a través de una programación especial los días 1 y 2 de julio desde las 21:00 horas. Dos jornadas conducidas por Leyre Guerrero y Lola Lara.