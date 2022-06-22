Vuelve el verano Radio 3
- Te llevamos a los mejores festivales para que tu verano esté lleno de música en directo
- Estrenamos nuevos contenidos en Radio 3 y Radio 3 Extra
Ya está aquí el verano y tenemos muchos planes para disfrutarlo con muchos contenidos nuevos y la mejor música en directo.
Estaremos en los mejores festivales para compartir contigo cómo regresan repletos de música y pasión. Después haber pasado por el Sónar de Barcelona, el WARM UP de Murcia, el Azkena de Vitoria o el Tomavistas de Madrid, viajaremos al Vida en Vilanova i la Geltrù, al Sonorama de Aranda, al BBK Live de Bilbao, al Río Babel de Madrid, al Cruïlla de Barcelona, el Low de Benidorm, al DCode de Madrid, al Rototom, Vive Latino en Zaragoza, entre otros muchos, buscando la mejor música de sus escenarios para que la disfrutes.
Nuevos programas en Radio 3 y Radio 3 Extra
Tendremos muchas novedades en Radio 3 Extra, como El Club Lento, un programa dedicado a las músicas electrónicas de los etéreos reinos virtuales; el árbol genealógico del vaporwave y todas las ramas que le siguen saliendo.
Y en Radio 3 volverán la irreverencia de Buah soy yo literal, las sesiones de Materia Líquida, las canciones maravillosas de Plan de fuga y la electrónica suave de Atardece en Radio 3.
Y estrenaremos la electrónica y tonificante Música para aeropuertos, Te falta calle y la realidad enredada, Periplos irradiantes con los ritmos del mundo, el sonido veraniego de El Aspersor y el mundo de los cantautores en Érase que se era, entre otros.
Buscando, como siempre, la creatividad y las músicas más emocionantes. Ya sabes que eres lo que escuchas. Lleva Radio 3 a todas partes este verano, con nuestra app exclusiva, en la TDT con Radio3 HQ, en nuestra web y en la FM. La radio diferente a todas las demás, tan especial y única.