Vuelve el verano Radio 3

Ya está aquí el verano y tenemos muchos planes para disfrutarlo con muchos contenidos nuevos y la mejor música en directo.

Estaremos en los mejores festivales para compartir contigo cómo regresan repletos de música y pasión. Después haber pasado por el Sónar de Barcelona, el WARM UP de Murcia, el Azkena de Vitoria o el Tomavistas de Madrid, viajaremos al Vida en Vilanova i la Geltrù, al Sonorama de Aranda, al BBK Live de Bilbao, al Río Babel de Madrid, al Cruïlla de Barcelona, el Low de Benidorm, al DCode de Madrid, al Rototom, Vive Latino en Zaragoza, entre otros muchos, buscando la mejor música de sus escenarios para que la disfrutes.