Radio 3 celebra el Día Europeo de la Música

El 21 de junio se celebra el Día Europeo de la Música. Aunque en Radio 3 lo celebramos a diario, hemos apostado por un extra festivo para este martes.

Tú eliges cúando conectarte al maratón de conciertos en streaming que te ofrecemos a través de la plataforma RTVE Play. Desde las 12:00 horas te ofrecemos los mejores conciertos y especiales de Radio 3 y Radio 3 Extra en una sesión continua en la que será difcil parar. Las presentaciones en directo de los últimos discos de Zahara, Dorian, La MO.D.A o León Benavente; la actuación completa de Rosalía frente al Guernica en el Museo Reina Sofía o el especial de Maria Arnal i Marcel Bagés en la sala del Jardín de las Delicias del Museo del Prado, son algunos de los conciertos que te esperan en esa sesión sin pausa disponible en RTVE Play.