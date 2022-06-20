Radio 3 celebra el Día Europeo de la Música
- Desde las 12:00 horas, maratón musical en RTVE Play con los mejores especiales de Radio 3 y Radio 3 Extra
- Desde las 20:00 horas, programación especial en directo desde el escenario FNAC Live en Callao, Madrid.
El 21 de junio se celebra el Día Europeo de la Música. Aunque en Radio 3 lo celebramos a diario, hemos apostado por un extra festivo para este martes.
Tú eliges cúando conectarte al maratón de conciertos en streaming que te ofrecemos a través de la plataforma RTVE Play. Desde las 12:00 horas te ofrecemos los mejores conciertos y especiales de Radio 3 y Radio 3 Extra en una sesión continua en la que será difcil parar. Las presentaciones en directo de los últimos discos de Zahara, Dorian, La MO.D.A o León Benavente; la actuación completa de Rosalía frente al Guernica en el Museo Reina Sofía o el especial de Maria Arnal i Marcel Bagés en la sala del Jardín de las Delicias del Museo del Prado, son algunos de los conciertos que te esperan en esa sesión sin pausa disponible en RTVE Play.
Directos en el corazón de Madrid
Ya por la tarde, a partir de las 20:00 horas, la música en directo sonará desde el corazón de Madrid para celebrar el Día Europeo de la Música. Te llevamos a casa el sonido del escenario Fnac Live de la Plaza de Callao de la capital por el que pasarán en directo Maika Makovski, Queralt Lahoz, La Paloma y Yawners. Podrás seguirlo en Radio 3 hasta las 23:00 horas presentado por Leyre Guerrero.
A lo largo de todo el día los programas de Radio 3 vincularán toda su programación a esta fiesta de la cultura y la creatividad