Nick Cave & The Bad Seeds, Caribou y una programación electrónica estelar en el cartel de Cala Mijas

La cuenta atrás para la primera edición del festival internacional Cala Mijas ya ha comenzado, faltan menos de tres meses para que el evento más esperado de la Costa del Sol abra sus puertas del 1 al 3 de septiembre.

Si ya anticiparon la presencia de The Chemical Brothers y Kraftwerk, ahora confirman a Nick Cave & The Bad Seeds. La jornada inaugural estará liderada por Arctic Monkeys, además de artistas previamente anunciados como Bonobo, Chet Faker o Marc Rebillet. La música electrónica tendrá su propio espacio e identidad, acogiendo exploraciones sonoras con un elenco de excepción desde la primera jornada: Horse Meat Disco b2b Kiddy Smile, un set conjunto de los referentes de la electrónica más queer; los ritmos rompedores de géneros de Josey Rebelle, o Joy Orbison y su savoir faire tras los platos.

Tampoco faltarán los hermanos Tom y Ed Russell aka Overmono con sus saltos del techno al garage o al jungle, el festín de sonidos de Ross from Friends en su faceta más live y la paz y buena vibra inherentes a los sonidos latinos de Dinamarca. También se suman el cuarteto británico Crawlers y el malagueño apasionado del soul y el hip hop La Vida de Jaime.

Además del australiano Nick Cave & The Bad Seeds, se suman a la segunda jornada del festival ya imprescindible en la agenda de este verano, el onírico directo de los catalanes Maria Arnal i Marcel Bagès, y representando la faceta más festiva e icónica del festival, el triple show de 2manyfriends: 2MANYDJS b2b Tiga b2b Dave P. en lugar de los previamente anunciados Soulwax, el alma de Hot Chip Joe Goddard en su faceta como DJ, El Columpio Asesino con su vibrante directo estará el viernes, así como las granadinas más prometedoras del panorama electrónico underground B2BBs y la cabeza del sello londinense Rhythm Section, Bradley Zero.

El sábado se unen al frontman por antonomasia del Reino Unido Liam Gallagher y artistas tan consagrados como Dan Snaith con dos de sus proyectos más legendarios: Caribou, combinando a la perfección la producción electrónica con el pop psicodélico, y Daphni, su cara más sibarita y rítmica, además de la reina indiscutible del techno Nina Kraviz.

La última jornada de Cala Mijas estará liderada por más artistas femeninas; la flamenca incombustible Soleá Morente, la argentina Nathy Peluso, que trasladará su Calambre al sábado, el universo collage de SIMONA y la DJ granadina Dalila. Esa misma jornada se unen referentes de la electrónica londinense Call Super y Daniel Avery, Leon Vynehall (live) y sus ya míticas sesiones de UK house y el productor y DJ madrileño Pional. También se suma al cartel de Cala Mijas el maestro a los platos del pop-rock nacional DaniLess.