Alizzz, Mujeres o Shego, entre las últimas confirmaciones de Low 2022

Low 2022 cierra su cartel con nueve últimas confirmaciones. 2manydjs (live), Alizzz, La Femme, Mujeres, VVV [Trippin’ You], Jimena Amarillo, Shego, Paco Moreno y Veintinuo son los nuevos nombres que se suman a un festival que tiene como grandes reclamos a Metronomy, Primal Scream, !!! (Chk Chk Chk), Editors, Izal, Nathy Peluso o Temples.

Low festival se celebrará en Benidorm los días 29, 30 y 31 de julio y promete tres días de playa, sol y música en vivo en una extensión de más de 30.000 m2 de césped. El festival tendrá lugar en la ciudad deportiva Guillermo Amor e incluye cuatro escenarios principales. Hay disponibles abonos de tres días, entradas de día y paquetes VIP con o sin acceso a la piscina olímpica.

A falta de anunciar una última sorpresa en el recinto y una última tanda de djs, el Low Festival 2022 supera ya los 50 artistas confirmados. Éste es su cartel completo hasta la fecha: