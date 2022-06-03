Día Mundial del Medio Ambiente en Radio 3: "Una sola Tierra"

El domingo 5 de junio se cumplen 50 años de la designación del Día Mundial del Medio Ambiente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo. Este año, el Gobierno de Suecia acogerá el Día Mundial del Medio Ambiente 2022, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con la campaña global #UnaSolaTierra, que pide cambios profundos en las políticas y en nuestras decisiones para permitir una vida más limpia, ecológica y sostenible, en armonía con la naturaleza.

“Una sola Tierra” fue el lema de la Conferencia de Estocolmo de 1972, un lema aún más necesario ahora, medio siglo después. Nuestro planeta es también nuestro único hogar y es responsabilidad de la humanidad salvaguardar sus recursos cada vez más finitos.

Estamos a tiempo Está claro que si algo hemos aprendido de verdad es que, sorprendentemente, nos cuesta mucho defender la salud de toda vida, incluida la nuestra. No tanto a verbalizarlo. Pero urge actualizar nuestras conciencias y hábitos y chequear la eficacia de una falsa comodidad y sensación de bienestar que está mermando nuestra supervivencia en la Tierra. Todavía estamos a tiempo de recuperar los necesarios niveles de salud especialmente, y de forma egoísta, para nuestra especie. El Día Mundial del Medio Ambiente resulta ser un día impertinente pero muy necesario. Todos los días son días del Medio Ambiente, o del “ambiente entero”. Y eso lo saben las y los activistas ecologistas en todos los ámbitos de acción en defensa de la Tierra.

Especial El Bosque Habitado En El bosque habitado (domingos de 10 a 12h.) rendiremos homenaje a aquellas y aquellos que entregan gran parte de su vida a restaurar nuestros inconscientes descuidos, ya no tan inconscientes, gracias a la comunidad científica. Y lo hacemos desde la pasión ornitóloga y bióloga de Arantza Leal Nebot y el trabajo de la pionera ONG ecologista Bierzo Aire Limpio. A través de su presidente, Luis Ángel Fernández Canedo, nos hablará del SLAPP (Strategic lawsuit against public participation), pleito o litigio estratégico contra la participación pública, cuya intención es la intimidación y silenciamiento de los críticos, habitualmente periodistas, activistas, sindicalistas y oposición política, para que desistan de sus objetivos ante la presión jurídica, el elevado costo de su defensa legal y, por tanto, acaben abandonando su oposición o crítica y autocensurándose.