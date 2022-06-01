Deluxe ofrecerá un concierto exclusivo en DCODE 2022
- Este año, "Que no" sonará en el festival madrileño
- 17 de septiembre en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid
DCODE confirma su vuelta y su cartel completo. El sábado 17 de septiembre el festival regresará al césped del Campus de la Universidad Complutense de Madrid con una programación de 16 horas de música en directo.
El principal reclamo de esta edición será el concierto que Deluxe ofrecerá en exclusiva para el festival. La música de la mítica banda liderada por Xoel López volverá a sonar solo por un día en DCODE, incluyendo su gran éxito, "Que no".
También actuarán en DCODE 2022 Crystal Fighters, The Kooks, Years&Years, The Hives o Maxïmo Park como principales nombres internacionales.
Se incorporán además al cartel las formaciones nacionales Viva Suecia, Xoel López, Carlos Sadness, Fuel Fandango, Shinova o Delaporte.
Completan esta edición de DCODE Sir Chloe, St Woods, GOA, Thomas Headon, The K's, Abby Roberts y Molina Molina.
Vuelve al festival madrileño la programación DCODE KIDS, la zona FOODLAND y ECODE, el plan de sostenibilidad de DCODE. Radio 3 es medio oficial del festival.